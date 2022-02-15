محرز يحل ضيفا على سليماني في قمة مثيرة

سيكون النجم الجزائري رياض محرز، سهرة اليوم، على موعد جديد رفقة ناديه مانشستر سيتي، مع مباريات رابطة أبطال أوربا، عندما يواجه سبورتينغ لشبونة، الذي ينشط فيه هداف “الخضر” إسلام سليماني..

وتنطلق المباراة التي تدخل في إطار ذهاب ثمن نهائي رابطة أوروبا، على الساعة التاسعة ليلا، بملعب خوسيه الفلادي، بلشبونة.

وتعد المباراة فرصة لنجم مانشستر سيتي من أجل مواصلة التألق مع ناديه، خاصة وأن الدولي الجزائري تعوّد على تقديم أداء كبير في منافسة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يدخل محرز أساسيا في مباراة سبورتينغ لشبونة، في ظل المردود الجيد الذي يقدمه، بالإضافة إلى غياب عدة عناصر عن الفريق على غراركايل ووكر وغابرييل خيسوس وجاك غريليش.

كما من المنتظر أن يعتمد مدرب سبورتينغ لشبونة على سليماني منذ البداية بالنظر إلى الخبرة التي يتمتع بها، والفعالية التي يظهرها في مثل هذه المباريات الكبيرة.