محرز يدعم السعودية لاحتضان مونديال 2034

أبدى الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، دعمه للسعودية، من أجل احتضان كأس العالم 2034، مؤكدا في وقت سابق تواجد كل الإمكانيات والظروف من أجل تنظيم كأس العالم في المستوى.

ونشر محرز، عبر حسابه الرسمي على منصة ”X فيلم قصير للاتحاد السعودي لكرة القدم، خاص بحملته لاستضافة كأس العالم 2034، ومرفقا الفيديو بتعليق كتب فيه: ”مجرد بداية”.

وجاءت هذه الخرجة من الدولي الجزائري، رياض محرز رفقة بعض نجوم الكرة في السعودية، بعد أن أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمعة، إطلاق الحملة رسميا لاستضافة كأس العالم 2034، لأول مرة. في السعودية وثاني مرة في البلدان العربية، بعد نجاح مونديال 2022 بقطر.