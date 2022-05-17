محرز يدعم الملاكمة الجزائرية النسوية في بطولة العالم

يتنافس على جائزة أفضل لاعب في السيتي هذا الموسم

حرص الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، على توجيه رسالة دعم قوّية للملاكمة الجزائرية، إيمان خليف (وزن 63 كلغ)، عقب تأهلها إلى نصف نهائي بطولة العالم الجارية حاليا في العاصمة التركية اسطنبول، علما أنها ليست الوحيدة بعد أن لحقت بها زميلتها إشراق شايب، لتضمن الجزائر ميداليتين برونزيتين في انتظار منازلتيهما في الدور نصف النهائي اليوم، على أمل التواجد في النهائي.

وكانت الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، حققت انجازا تاريخيا لكونها الملاكمة الجزائرية الأولى، التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي لبطولة العالم في الملاكمة عقب فوزها على اليونانية أولغا بافلينا بواقع (5-0)، لتضمن التتويج بالميدالية البرونزية على الأقل، في انتظار تحقيق الأحسن ولم لا العبور إلى المباراة النهائية، وتجرى الأدوار نصف النهائية اليوم الأربعاء، ويرشح الكثير من المتابعين الملاكمة الجزائرية (23 سنة) للتنافس على الميدالية الذهبية في فئتها، ولا تعد خليف الملاكمة الجزائرية الوحيدة التي حققت هذا الانجاز، بل تبعتها إشراق شايب 21 عاما في (فئة 66 كلغ)، عقب فوزها على البولونية كيليجسكا انيتا (3-2)، لتضمن بذلك ميدالية ثانية للجزائر بالبطولة، ووجه رياض محرز رسالة للملاكمة إيمان خليف، وتم نشر الفيديو عبر الحساب الرسمي لموقع “لاغازيت دو فيناك” على “تويتر”، وجاء فيه: “أهلاً إيمان خليف. أنا رياض وأعرف أنك مُلاكمة كبيرة، حظ سعيد وأتمنى أن تكوني أول جزائرية تتوج ببطولة العالم”.

من جهة أخرى، تواجد محرز ضمن قائمة المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الموسم الحالي، حسب اختيار النادي السماوي، الذي نشر القائمة النهائية المعنية بالتنافس على هذه الجائزة، وضمت القائمة كل من قائد “الخضر”، ونجم منتخب بلجيكا، كيفين دي بروين، والنجم البرتغالي، برناردو سيلفا، وفتح النادي الإنجليزي باب التصويت أمام الجماهير لاختيار اللاعب الأفضل هذا الموسم، ويقدم محرز، حسب المتابعين، موسما كبيرا مع مانشستر سيتي بلغة الأرقام، رغم عدم مشاركته بانتظام بسبب فلسفة المدرب بيب غوارديولا، وشارك نجم ليستر السابق في 46 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 24 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ليتربع على عرش أفضل هداف في الفريق واللاعب الأكثر مساهمة في الأهداف بـ33 هدفا.