محرز يدعو إدارة نادي العين السعودي إلى إنصاف تايدر

أبدى قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز تعاطفه مع زميله سفير تايدر، الذي سبق له ارتداء زيّ “الخضر”.

وكان سفير تايدر قد عبّر عن معاناته بِسبب عد نيله مستحقات مالية، لم تدفعها له إدارة نادي العين السعودي.

وانضمّ متوسط الميدان سفير تايدر (29 سنة) إلى نادي العين السعودي في سوق الانتقالات الصيفية لِعام 2020، بِعقد مدّته 3 مواسم. قبل أن يضطرّ إلى فسخه في الصيف الماضي.

واتّخذ تايدر هذا القرار، بِسبب عدم استفادته سوى من راتبَي شهرَين فقط. مُطالبا إدارة نادي العين بِأن تمنحه كامل مستحقاته، والمُقدّرة بِمبلغ 6 ملايين أورو. كما أورده الموقع العالمي “جول” في نسخته العربية.

وأشار تايدر إلى أن إدارة الفريق السعودي مازالت تتماطل في الإيفاء بِالتزاماتها المالية، وأن “الفيفا” أنصفته في نوفمبر الماضي، لمّا رفع إليها شكوى معاناته.

وأضاف تايدر أن تجربة نادي العين السعودي، أفقدته منصبه الدولي في صفوف المنتخب الوطني الجزائري، وأغرقته في أزمة مالية حادّة، خاصة وأنه رب أسرة صغيرة يُعيلها.

ونشر النجم رياض محرز عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الثلاثاء، “معاناة” زميله تايدر، ورمى الكرة في ساحة مسؤولي البطولة السعودية وإدارة نادي العين، طالبا منها الإيفاء بِالتزامتها المالية نحو لاعبها الجزائري.