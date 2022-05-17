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رياضة

محرز يدفع ربع مليار ترسيخا لِتقليد غربي

علي بهلولي
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محرز يدفع ربع مليار ترسيخا لِتقليد غربي

دفع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 10 آلاف جنيه استرليني (نحو 200 مليون سنتيم)، تغطية لِتكاليف تقليد غربي.

وسدّد رياض محرز هذا المبلغ المالي، لِتنظيم حفل خاص بِميلاد جديد في أسرته الصغيرة. كما ذكره الموقع البريطاني “سيليبريتي نيوز”، الثلاثاء.

وينتظر جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ميلاد بنت في المستقبل القريب، بعد أن تزوّج في تاريخ سابق بِعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد.

ودأبت الأسر الغربية على تنظيم حفل “استحمام الطفل Baby shower”، عند تأكّد الزوجة من الإنجاب، وظهور علامات الحمل.

ويسير رياض محرز على خطى الغرب، ويُجهل إن كان هذا اللاعب يعرف سنن “العقيقة”، و”الأذان في أذن المولود”، و”حسن اختيار الزوجة”، و”الاسم الحسن للمولود” (ذكرا أو أنثى)، وأمور أخرى لها صلة بِالمجتمعات العربية والإسلامية.

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التعليقات
4
  • Moh

    محرز كلاعب كرة القدم فهو لاعب أساسي في احسن فريق في بريطانيا لكن كإنسان............رغم ان شكله و ملامحه عروبية بدوية ليس ذكيا مثل كريم بن زيما او بناصر

    -2
  • 3allel

    هذا وليد البلاد

    4
  • سليم

    والاغبياء يعبودنه

    3
  • الريح في الشبك

    محرز يتزوج على الطريقة الغربية معاشرة ثم انجاب اولاد ثم التفكير في الزواج ..محرز يغالط الامة الجزائرية بانه مسلم و الحقيقة الريح في الشبك ..سمعنا في اعوام سابقة ان والد زين الدين زيدان قام بتختين اولاد ابنه زين الدين على الطريقة الاسلامية

    7

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