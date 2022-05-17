محرز يدفع ربع مليار ترسيخا لِتقليد غربي

دفع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 10 آلاف جنيه استرليني (نحو 200 مليون سنتيم)، تغطية لِتكاليف تقليد غربي.

وسدّد رياض محرز هذا المبلغ المالي، لِتنظيم حفل خاص بِميلاد جديد في أسرته الصغيرة. كما ذكره الموقع البريطاني “سيليبريتي نيوز”، الثلاثاء.

وينتظر جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ميلاد بنت في المستقبل القريب، بعد أن تزوّج في تاريخ سابق بِعارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد.

ودأبت الأسر الغربية على تنظيم حفل “استحمام الطفل Baby shower”، عند تأكّد الزوجة من الإنجاب، وظهور علامات الحمل.

ويسير رياض محرز على خطى الغرب، ويُجهل إن كان هذا اللاعب يعرف سنن “العقيقة”، و”الأذان في أذن المولود”، و”حسن اختيار الزوجة”، و”الاسم الحسن للمولود” (ذكرا أو أنثى)، وأمور أخرى لها صلة بِالمجتمعات العربية والإسلامية.