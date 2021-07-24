محرز يرد على طليقته.. ويقود ابنتيه في نزهة رفقة تايلور في مانشستر

بعد ما اتهمته قبل شهر بإهمالهما

شن الدولي الجزائري رياض محرز هجوما مضادا على طليقته الهندية ريتا جوهال، وذلك بعد ما رافق ابنتيه عناية وإيلا في نزهته، بصحبته خطيبته الجديدة الإنجليزية تايلور وورد، وذلك في أحد المتنزهات بمدينة مانشستر، مستغلا العطلة القصيرة التي منحها له نادي مانشستر سيتي، ليبعث بذلك رسالة مباشرة إلى كل محبيه على أنه ورغم انفصاله عن زوجته الهندية ريتا جوهال، إلا أنه لا يزال مهتما بابنتيه عكس ما روجت له ريتا قبل شهر عندما اتهمته بإهمالهما.

وكانت ريتا جوهال، قد نشرت نهاية شهر جوان الفارط تدوينة لها في حسابها الرسمي على “إنستغرام”، هاجمت فيها بطريقة مباشرة زوجها السابق، قائد المنتخب الوطني، حيث كتبت “عيد أب سعيد لجميع الآباء الحقيقيين.. وليس للذي لا يسأل حتى على أبنائه”، علما أن ريتا اختارت وقتها إعلان محرز خطوبته من عارضة الأزياء البريطانية تايلور وورد، والذي صادف الاحتفالات بعيد الأب، علما أن محرز كان وقتها يقضي عطلته السنوية في اليونان.

وبالمقابل، استغلت تايلور الفرصة، ونشرت على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الإجتماعي “أنستغرام” رفقة بنات خطيبها محرز، عناية وإيلا في نزهتهم الأخيرة لتثبت بذلك وقوفها إلى جانب خطيبها في صراعه مع طليقته.

جدير ذكره، أن رياض محرز كان قد انفصل بشكل رسمي عن زوجته الهندية ريتا جوهال، في فيفري 2020، بعد خيانتها له، حسب ما جاء في صحيفة “ذي صن” البريطانية ، قبل أن تؤكد ذات الوسيلة الإعلامية أن “نجم” المنتخب الجزائري صار يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وورد، التي أصبحت بعد مرور 15 شهرا خطيبته رسميا.