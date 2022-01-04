محرز يروي تفاصيل أول لقاء له مع زيدان.. كنت خجولا

تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، عن شعوره خلال أول لقاء له مع النجم الفرنسي السابق زيدان الدين زيدان ، وقال أنه كان في غاية التوتر والخجل.

وقال نجم مانشستر سيتي، أن أول لقاء له مع زين الدين زيدان، كان في ملعب لوهافر: “قابلته وأنا في سن العشرين لما كنت في فريقي لوهافر، وقلت في نفسي يجب أن أقابله في غرف الملابس”.

وأضاف محرز في حوار له مع قناة مانشستر سيتي: “كنت أعرف الرجل المسؤول عن الأمن، وسمح لي بذلك، وحين وصلت ورأيت زيدان وماكيليلي وكالومبو، يتحدثون شعرت بالخجل، وكنت أختبئ خلف الباب، وبعدها قررت الذهاب إليهم”.

وتابع الدولي الجزائري حديثه: “قلت لهم هل يمكنني التقاط صورة، لقد توترت بشدة عندما رأيتهم، ولا أدري لماذا.. أخذت صورة وجلست قليلا، وكانت لحظة رائعة”.