-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

محرز يروي تفاصيل أول لقاء له مع زيدان.. كنت خجولا

سليم.ع
  • 263
  • 0
محرز يروي تفاصيل أول لقاء له مع زيدان.. كنت خجولا
أرشيف

تحدث الدولي الجزائري رياض محرز، عن شعوره خلال أول لقاء له مع النجم الفرنسي السابق زيدان الدين زيدان ، وقال أنه كان في غاية التوتر والخجل.

وقال نجم مانشستر سيتي، أن أول لقاء له مع زين الدين زيدان، كان في ملعب لوهافر: “قابلته وأنا في سن العشرين لما كنت في فريقي لوهافر، وقلت في نفسي يجب أن أقابله في غرف الملابس”.

وأضاف محرز في حوار له مع قناة مانشستر سيتي: “كنت أعرف الرجل المسؤول عن الأمن، وسمح لي بذلك، وحين وصلت ورأيت زيدان وماكيليلي وكالومبو، يتحدثون شعرت بالخجل، وكنت أختبئ خلف الباب، وبعدها قررت الذهاب إليهم”.

وتابع الدولي الجزائري حديثه: “قلت لهم هل يمكنني التقاط صورة، لقد توترت بشدة عندما رأيتهم، ولا أدري لماذا.. أخذت صورة وجلست قليلا، وكانت لحظة رائعة”.

مقالات ذات صلة
مارسيليا الفرنسي يجهز لضم ماندي في “الميركاتو” الحالي

مارسيليا الفرنسي يجهز لضم ماندي في “الميركاتو” الحالي

مدرب غامبيا: أتفهم غضب بلماضي.. ومن حقي الحديث عن فريقي     

مدرب غامبيا: أتفهم غضب بلماضي.. ومن حقي الحديث عن فريقي     

معنويات مرتفعة لِبن رحمة قبل “كان” الكاميرون

معنويات مرتفعة لِبن رحمة قبل “كان” الكاميرون

منتخب غانا ينتظر إلتحاق لاعبين جدد قبل ودية الجزائر

منتخب غانا ينتظر إلتحاق لاعبين جدد قبل ودية الجزائر

“الكاف”.. خزينة بها أموال “قارون” ولكن الحساب بِالخشيبات والقريصات!

“الكاف”.. خزينة بها أموال “قارون” ولكن الحساب بِالخشيبات والقريصات!

تعيين أحمد بن يابو مدربا جديدا

تعيين أحمد بن يابو مدربا جديدا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد