محرز يساهم في أرقام غير مسبوقة لمانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ساهم الدولي الجزائري رياض محرز، صاحب الهدف الأول في مباراة سبورتينغ لشبونة، في أرقام غير مسبوقة لمانشستر سيتي في مسابقة دوري أبطال أوروبا..

وبحسب شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، يتقدم بفارق 4 أهداف خارج ملعبه في الشوط الأول.

وسجل رباعية السيتي في المرحلة الأولى كل من رياض محرز وفيل فودين وبرناردو سيلفا بهدفين، قبل أن يضيف رحيم ستيرلينغ الهدف الخامس في الشوط الثاني.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لا يخسر في 5 مباريات له في الأدوار الإقصائية خارج أرضه.

كما أصبح “السيتي” بعد مباراته مع سبورتينغ لشبونة أسرع فريق يصل إلى 200 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.