محرز يسبق اللاعبين العالميين في السعودية بِهذا القرار

انفرد النّجم الجزائري رياض محرز جناح فريق الأهلي، بِأمر لم يسبقه إليه أيّ لاعب عالمي ينشط في البطولة السعودية.

وكان محرز قد التحق بِنادي الأهلي السعودي في الصّيف الماضي، لِمدّة أربعة مواسم.

وبات قائد “مُحاربي الصّحراء” أوّل عالمي يستثمر في المملكة السعودية، ويملك منزله الخاص به في هذا البلد الخليجي.

جاء ذلك وفقا لِأحدث تغريدة في منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر“، للأحداث العقّارية السعودية.

للإشارة، فإن نادي الأهلي يقع في مدينة جدّة السعودية، التي تُطلّ على البحر الأحمر.