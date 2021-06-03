محرز يستهلّ موسمه الجديد بِهذه المباراة

يخوض النجم الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي أوّل مباراة رسمية في الموسم الجديد، أمام نادي ليستر سيتي.

ويحتضن ملعب “ويمبلي” أطوار هذه المباراة، في السابع من أوت المقبل. كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة، الخميس.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الكأس الإنجليزية الممتازة، أو يُعرف هناك بِاسم ” درع الاتحاد الإنجليزي” أو “كأس الدرع الخيرية”.

وكان مانشستر سيتي قد حاز لقب بطولة إنجلترا نسخة 2020-2021، وحصد ليستر سيتي كأس هذا البلد للطبعة ذاتها. وهو ما أهّلهما لِخوض مباراة الكأس الممتازة.

وسبق للجناح رياض محرز نيل الكأس الإنجليزية الممتازة مع فريقه مانشستر سيتي، عامَي 2018 و2019. بينما خسر كأس طبعة 2016، مع نادي ليستر سيتي. عِلما أن الدولي الجزائري – البالغ من العمر 30 سنة – يرتبط مع نادي “الأزرق السّماوي” بِعقدٍ، تنقضي مدّته صيف 2023.

ويُزيّن فريق مانشستر سيتي رفوف خزانته بِستّة تتويجات لِمنافسة الكأس الإنجليزية الممتازة. مُتموقعا في الرّتبة السادسة، ضمن لائحة يتصدّرها مانشستر يونايتد بِرصيد 21 لقبا.

وقبل ذلك، يحضر رياض محرز وقائع المقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري، أمام مالي الأحد المقبل، وتونس في الـ 11 من جوان الحالي. ثم يستفيد من عطلته الصيفية ويركن إلى الرّاحة.