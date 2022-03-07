محرز يسجل رقما تاريخيا جديدا وينافس محمد صلاح

الجزائريون وأنصار مانشستر سيتي يتغنون بنجم "الخضر"

بصم الدولي الجزائري، رياض محرز، على رقم مميز بين لاعبي باقي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا ينافسه فيه إلا المصري صلاح، بعد قيادته، الأحد، للنادي السماوي إلى فوز كبير على حساب الجار مانشستر يونايتد، في قمة الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد بنتيجة أربعة أهداف لهدف (4ـ1)، سجل منها قائد “الخضر” هدفين.

وسجل محرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 68 من المباراة بتسديدة متقنة ممزوجة بمهارة خالصة للدولي الجزائري، قبل أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليصل بذلك إلى هدفه 21 منذ بداية الموسم بمختلف المسابقات، وفي أفضل حصيلة تهديفية له منذ بداية مشواره الاحترافي.

ويعد محرز وصلاح الوحيدين بين كل لاعبي أندية البريميرليغ، الذين تجاوزوا رصيد 20 هدفاً في كل المسابقات، حيث تمكن نجم مانشستر سيتي من تسجيل 21 هدفاً، تنقسم بين 10 أهداف في الدوري الإنجليزي و6 في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب هدفين بكأس الرابطة الإنجليزية التي توج بها أخيراً ليفربول، و3 أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي، أما صلاح، فقد تمكن من تسجيل 19 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز و8 أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا، في حين أنه لم ينجح في التسجيل في مباريات كؤوس إنجلترا.

إلى ذلك، لم تتردد جماهير المان سيتي وعشاق النجم الجزائري في الاحتفال بالمستويات الكبيرة التي قدمها في داربي مدينة مانشستر، وأشعلت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومنها تعليقها على تغريدة للحساب الرسمي للنادي السماوي باللغة العربية في “ّتويتر”، جاء فيه: “حسب قاموس جامعة كامبريدج الإنجليزية، يُعرَّف الساحر بأنه الشخص الذي ينشر السحر، ويخترع، ويؤدي حيلاً للترفيه، وينتج ما هو غير متوقع أو لا يمكن تصوره”، وتابع: “أو بتعريف أبسط أن يكون الساحر هو رياض محرز”، وعلق أحد المشجعين على ذلك قائلا: “الساحر هو حروز”، وتابع آخر مشيدا لما قدمه نجم “الخضر”: “الحمد لله حروز البطل”، وأكد آخر بوصفه: “فخر الجزائر المتألق”، في حين لم يتردد جزائري آخر بالتأكيد: “إنه أفضل لاعب جناح في الدوري الانجليزي الممتاز..ما شاء الله”.

وقال مشجع آخر يملك ربما ذاكرة قوية إن الهدف الثالث لمحرز هو الثاني له بنفس الطريقة في مشواره، وغرّد: “إنها المرة الثانية التي يسجل بها بنفس الطريقة (الأولى كانت مع ليستر)، يا له من لاعب”، وهي شهادات تؤكد بلوغ رياض محرز، حسب رأي العديد من المراقبين، قمة نضجه الكروي تحت إشراف المدرب بيب غوارديولا.