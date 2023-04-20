محرز يسخر من مدير “تويتر”!

نشر النّجم الجزائري رياض محرز سهرة الخميس تغريدة مُثيرة للجدل، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال قائد “مُحاربي الصّحراء”: “سبق وأن فقدتها، لم يعد هذا الأمر يُخيفني بعد الآن. لا أدفع مقابلا ماليا لِهذه الأفكار الغريبة”!

ويُشير جناح فريق مانشستر سيتي بطل إنجلترا إلى افتقاده العلامة التوثيقية الزّرقاء في موقع “تويتر”، وهو أمر مرّ به في تاريخ سابق.

وكان المدير العام لـ “تويتر” والمُثير بِدوره للجدل إيلون ماسك قد صرّح مُؤخّرا بِأن تاريخ الـ 20 من أفريل الحالي، هو آخر موعد للعلامات التوثيقية الزّرقاء.

وتداولت الصحافة الأمريكية بعد ذلك، اشتراط المسؤول الأوّل في “تويتر” أن يدفع كلّ مَن يرغب في توثيق صفحته مبلغا رمزيا قيمته 8 دولارات.

للإشارة، فإن عددا ليس بِالقليل من نجوم كرة القدم لا يملكون حسابات في مواقع التواصل، على غرار زين الدين زيدان وليونيل ميسي، اللّذَين لا يحوزان صفحة رسمية في موقع “تويتر” تحديدا. أمّا الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي فقد صرّح مرارا أنه لا يملك أيّ حساب وفي كلّ مواقع التواصل الاجتماعي، وأنه ينتمي إلى “المدرسة التقليدية”، أو “التيّار المحافظ”، تماما مثل سلفه في العارضة الفنية لـ “مُحاربي الصّحراء” وحيد خليلوزيتش، وأيضا المسؤول الأوّل في اتحاد الكرة الجزائري سابقا محمد روراوة… شخصيات جمر في الصّدر، جادّة وواثقة من نفسها، لا تلتفت يمينا وشمالا، وتُبدي مواقفها علانية.