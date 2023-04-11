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الجزائر

محرز يشارك في مبادرة خيرية للأطفال المحتاجين بالجزائر

ياسر كعبش
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محرز يشارك في مبادرة خيرية للأطفال المحتاجين بالجزائر
أرشيف
رياض محرز

شارك الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز، في مبادرة خيرية لصالح الأطفال المحتاجين في الجزائر.

ونشر نجم “الخضر” فيديو ترويجي لهذه المبادرة التي تهدف إلى شراء ملابس العيد للأطفال المحتاجين في الجزائر، وكان ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع “الإنستاغرام”.

وأطلق هذه المبادرة الخيرية مؤسسة المتعامل النقال “جيزي”، بالتعاون مع الهلال الأحمر الجزائري، قصد التكفل بشراء ملابس العيد للأطفال المحتاجين.

وقال محرز في الفيديو:”السلام عليكم، صح رمضانكم. العيد قريب، وهذه السنة نريد أن يتقاسم كل أطفالنا فرحة العيد، مع جيزي والهلال الأحمر الجزائري. من أجل ذلك، حمّلوا تطبيق “وولك فور عيد”، نمشي خطوة ونشارك فرحة”.

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