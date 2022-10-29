محرز يشيد بهالاند ويرشح أرسنال وليفربول للمنافسة على اللقب

تحدث عن إنجازه التاريخي مع ليستر سيتي

وصف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي تجربته السابقة مع نادي ليستر سيتي بالرائعة، بعد أن كللت بالتتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز عام 2016، فضلا عن مشاركته لأول مرة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كما شدد على أن أرسنال وليفربول أخطر منافسي المان سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، رغم الوضعية الصعبة لزملاء محمد صلاح، في حين أعرب عن دهشته لعدد الأهداف المسجلة من زميله إيرلينغ هالاند.

وقال رياض محرز في تصريحات لموقع مانشستر سيتي الرسمي، (التصريح قبل مباراة ليستر سيتي ومانشستر سيتي التي لعبت أمس)، إنه يمتلك العديد من الذكريات السعيدة مع “الثعالب”، الذين حقق معه معجزة الفوز بالدوري الإنجليزي عام 2016، وأضاف: “العودة إلى ليستر دائما ما تكون خاصة للغاية بالنسبة لي، لقد قضيت 4 سنوات ونصف السنة هنا وفزت بالدوري ولعبت في دوري أبطال أوروبا، وعشت نجاحات كبيرة مع الأشخاص الرائعين هنا”، وتابع: “من الرائع دوماً أن أعود إلى هنا، سعيد بالعودة واللعب في هذا الملعب، إنه لأمر جيد”.

وكان قائد “الخضر” المهندس الأول لتتويج ليستر سيتي عام 2016 بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، اللقب الأول والوحيد في تاريخ النادي، كما اختير آنذاك كأفضل لاعب في “البريميرليغ” ونال الكرة الذهبية الإفريقية قبل أن يرحل بعد موسمين نحو النادي السماوي، الذي يعيش معه في الوقت الحالي أوقاتاً صعبة، بسبب تراجع مستواه وخروجه من الحسابات الأساسية للمدرب بيب غوارديولا، فضلا عن إهداره لركلتي جزاء في آخر مباراتين بدوري أبطال أوروبا، وتسجيل هدفين فقط منذ بداية الموسم خلال 15 مباراة.

إلى ذلك، رشح محرز فريقين لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وفي مقدمتهما أرسنال المتصدر، حيث قال: “أعتقد أن أرسنال جيد للغاية هذا الموسم، وكل الستة الكبار أيضاً”، ورغم احتلال ليفربول المركز الثامن في جدول الترتيب إلا أن الدولي الجزائري أشاد بالريدز، حيث قال: “حتى ليفربول. صحيح أنهم بعيدون عن أفضل حالاتهم، لكني اعتقد أنهم قادرون بنهاية الموسم على المنافسة”، وأردف: “الستة الكبار يمكنهم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وكل الألقاب الأخرى”، ولم يفوت محرز الفرصة للإشادة بزميله إيرلينغ هالاند الذي سجل 22 هدفاً في 16 مباراة منذ قدومه الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث قال: “لا أعتقد أننا تغيرنا كثيراً، بكل وضوح هالاند لاعب من نوعية أخرى كمهاجم مقارنة بمن كانوا لدينا في السابق، هالاند يجعلنا نلعب بشكل أكثر مباشرة لأنه قوي”، وأضاف: “نحن نلعب بنفس الطريقة التي اعتدنا عليها دائماً، الشيء الوحيد الذي فوجئت به هو كم الأهداف التي سجلها، لم أكن أتوقع هذا، لقد سجل الكثير من الأهداف بالفعل، ولديه حضور كبير في منطقة الجزاء، إنه لاعب جيّد”.