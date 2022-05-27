محرز يصدر أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا

أصدر قائد الفريق الوطني لكرة القدم رياض محرز ، الجمعة، أول تعليق على قرار إعفائه من مباراتي أوغندا وتنزانيا المقبلتين.

وتأسف قائد المنتخب الوطني في منشور له على صفحته الرسمية عبر انستغرام عن غيابه في المواجهتَين القادمتين ضد أوغندا وتنزانيا.

وقال محرز في المنشور: “حزين جداً لعدم مشاركتي في المباراتين القادمتين لمنتخب بلادي، لكني سأكون خلف إخواني ورفاقي إن شاء الله، شكرا على دعمكم”.

الفاف ترد على جدل بشأن غياب محرز بمنشور “عد سريعا”

رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، بطريقة غير مباشرة، على جدل بشأن سبب غياب قائد المنتخب رياض محرز عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، متمنيا له الشفاء من الإصابة والعودة إلى صفوف الخضر.

ونشرت الفاف عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه “نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني رياض محرز، عُد سريعا إلينا”.

وأعلنت الاتحادية في بيان لها الخميس، غياب قائد الخضر عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا وهذا بعد استلامها لرسالة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تؤكد عدم جاهزية محرز لخوض المواجهتَين.