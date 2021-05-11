محرز يصدر توضيحا حول أخبار محاولة الاعتداء عليه بلندن

نفى رياض محرز الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الانجليزي تعرضه لاعتدا كما تم تداوله.

وقال محرز على موقع “انستغرام” إن الحادثة كانت شجارا بين مناصرين، وخرجت الأمور عن السيطرة.

وكانت وسائل إعلام انجليزية أكدت صبيحة الثلاثاء تعرض رياض محرز الدولي الجزائري ونجم مانشستر سيتي الانجليزي، مساء الاثنين إلى محاولة اعتداء امام احد مطاعم العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت صحيفة دايلي مايل البريطانية، أن محرز كان رفقة صديقته تيلور وارد، عندما حاول شخص الاعتداء عليهما خارج المطعم عقب نشوب شجار بالمكان.

ولم تتضح بعد أسباب هذا الحادث، علما إن الصور أظهرت شخصا يحاول الاعتداء على النجم الجزائري خارج المطعم، وتم منعه من قبل الحراس.

وحسب الصحيفة فإن نجم السيتي، الذي لا يبدو أنه متورط بشكل مباشر في الحادث، شوهد في مواجهة رجل يرتدي بدلة رياضية سوداء أثناء مغادرته المطعم.

وتعد هذه الحادثة الثانية الغريبة التي يتعرض لها الدولي الجزائري في ظرف أشهر بعد عملية الاحتيال التي كان ضحيتها سابق بعد سرقة بطاقته البنكية.