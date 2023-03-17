محرز يصطدم بِالعملاق البافاري وبن ناصر في مواجهة جوارية

تعرّف اللاعبان الدوليان الجزائريان رياض محرز وإسماعيل بن ناصر، الجمعة، على مُنافسي فريقَيهما في ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وقام الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم بِسحب هذه القرعة، بِمقرّه الذي يقع في بلدية نيون السويسرية.

ويلعب الجناح رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي مع نادي بايرن ميونيخ الألماني. بينما يتبارى متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان آسي الإيطالي مع الجار نادي نابولي.

وتُجرى مقابلات الذهاب في الـ 11 والـ 12 من أفريل المقبل، وتُقام مواجهات العودة في الـ 18 والـ 19 من الشهر ذاته، مع تنظيم لقاءات الإياب بِملاعب الأندية المذكورة في الأخير، وفقا لِما يلي:

1- ريال مدريد الإسباني – تشيلسي الإنجليزي

2- بنفيكا البرتغالي – الإنتر الإيطالي

3- مانشستر سيتي الإنجليزي – بايرن ميونيخ الألماني

4- ميلان آسي الإيطالي – نابولي الإيطالي

وضُبط تاريخا الـ 9 والـ 10 من ماي المقبل موعدا لِمقابلتَي ذهاب نصف النّهائي، نظير الـ 16 والـ 17 من الشهر ذاته لِمواجهتَي الإياب، مع إجراء لقاءَي الإياب بِملعبَي الناديَين المذكورَين في الأخير، على النّحو التالي:

– الفائز من مباراة (4) – الفائز من مباراة (2)

– الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (3)

وتحتضن مدينة اسطنبول التركية المباراة النهائية مساء الـ 10 من جوان المقبل.