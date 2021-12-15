محرز يضبط عقارب ساعته على موعد نصف نهائي “الخضر”

يترقب نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، موعد مباراة نصف نهائي كأس العرب، التي تجمع المنتخب الوطني بمنتخب قطر، سهرة الأربعاء.

ونشر رياض محرز على صفحته الرسمية، على “فايسبوك”، صورة للاعبي المنتخب الوطني، وأرفقها بالعلم الجزائري، مع رمز التفوق والقوة، في إشارة إلى انتظاره لموعد مباراة قطر، وتمنياته بتأهل رفقاء بلايلي.

وتجاوب رواد “فايسبوك”، مع ما نشره محرز، حيث أبدوا إعجابهم باهتمام قائد “الخضر” بمشوار المنتخب الوطني في كأس العرب، وتحفيزه للاعبين والطاقم الفني منذ بداية البطولة.

كما أكد الكثير في تعليقاتهم أن مساندة محرز للمنتخب في كأس العرب، تدل على أنه قائد حقيقي لـ”الخضر”، لا يتواني في مساندة زملائه في كل مباراة يخوضونها.