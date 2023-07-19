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رياضة

محرز يضرب موعدا لِرونالدو وبن زيمة في هذَين التاريخَين

علي بهلولي
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محرز يضرب موعدا لِرونالدو وبن زيمة في هذَين التاريخَين
ح.م
محرز في مواجهة بن زيمة خلال مباراة لُعبت بِتاريخ سابق.

في حال ترسيم صفقة انتقال قائد المنتخب الوطني الجزائري إلى نادي الأهلي السعودي، فإن رياض محرز تنتظره هذه المحطّات.

وما زال الجناح محرز في عطلته الصّيفية، ولم يخضع لِأي تدريبات جماعية رسمية، ما يعني أن بداية موسم الدولي الجزائري قد تتأخّر.

ويقول المدربون إن فترة ستّة أسابيع – على الأقلّ – أمر ضروري، بِخصوص فترة تحضيرات الموسم الجديد.

ولكن إذا رسّم محرز انتقاله إلى الأهلي، وفضّل استباق الأمور، فإن بدايته ستكون في الـ 11 من أوت المقبل، لمّا يتبارى فريقه الجديد مع الضّيف نادي الحزم، لِحساب الجولة الأولى من عمر البطولة السعودية، نسخة 2023-2024.

وإذا تأخّرت ضربة الانطلاقة إلى الجولة الثانية، فسيلعب محرز ضد المُضيّف نادي الخليج في الـ 17 من أوت المقبل. أمّا إذا قصّ شريط البداية في الجولة الثالثة، فسيُواجه فريق الأخدود (أحد الأندية الصّاعدة) في الـ 24 من الشهر ذاته.

أمّا كريستيانو رونالدو وفريقه النصر، فسيضرب لهما محرز موعدا في الـ 20 من سبتمبر المقبل، لِحساب الجولة الـ 7. مقابل الـ 4 من أكتوبر المقبل والجولة الـ 9، لِكريم بن زيمة وناديه الاتحاد.

وفي مسابقة كأس السعودية للموسم الجديد، يُفترض أن تكون انطلاقة رياض محرز وفريقه الأهلي ما بين الـ 24 والـ 27 من سبتمبر المقبل، بِمواجهة نادي العين، لِحساب الدور الـ 16.

ويضمّ فريق العين السعودي في صفوفه 3 لاعبين جزائريين، وهم: الدوليان السابقان المدافع هشام بلقروي والمهاجم إبراهيم شنيحي، وزميلهما في الخطّ الأمامي الهواري طويل.

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