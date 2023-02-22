محرز يضع قطار “السيتي” على سكّة ربع النّهائي الأوروبي

نال جائزة رجل المباراة

وضع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، في رواق جيّد لِبلوغ ربع نهائي منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل فريق “السيتي” بِنتيجة هدف لِمثله مع المُضيّف نادي لايبزيغ الألماني، لِحساب ذهاب ثمن نهائي رابطة الأبطال الأوروبية.

وسجّل الجناح محرز هدف فريقه “الأزرق السّماوي” في الدقيقة الـ 27.

ورفع قائد “مُحاربي الصّحراء” غلّته إلى 3 أهداف في رابطة أبطال أوروبا، نسخة 2022-2023.

ويتحوّل الرّقم إلى 12 هدفا و5 تمريرات حاسمة، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

ونبقى مع لغة الأرقام، فقد بات رياض محرز يملك في جعبته 20 هدفا خاصّا بِمسابقة رابطة أبطال أوروبا. عِلما أن أوّل مشاركة له انطلقت في خريف موسم 2016-2017.

وبعد نهاية المبارة، منح الاتحاد الأوروبي لِكرة القدم محرز جائزة أحسن لاعب فوق المستطيل الأخضر (الصورة المُدرجة أدناه).

وتُجرى مواجهة العودة بِملعب “الاتحاد” التّابع لِنادي مانشستر سيتي، سهرة الـ 14 من مارس المقبل.