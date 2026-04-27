محرز يعادل رقم دروغبا ويصبح اللاعب الإفريقي الأكثر تتويجًا بالألقاب

حقق اللقب الـ17 في مسيرته

تمكن رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري والنادي الأهلي السعودي، من معادلة الأسطورة الإيفواري ديدييه دروغبا في قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر حصولا على الألقاب.

حقق رياض محرز اللقب الـ17 في مسيرته، بعد فوزه بدوري النخبة في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، مع الأهلي السعودي، بعد الفوز على ماتشيدا الياباني بنتيجة 1-0 بعد الوقت الإضافي للمباراة الأخيرة التي واجهتهم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، فيما سجل هدف المباراة الوحيد فراس البريكان في الدقيقة 96 من الوقت الإضافي، ليمنح الأهلي الأفضلية ولقبا قاريا جديدا بعد مواجهة ماراثونية.

ويتصدر القائمة النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو، برصيد 18 لقبا، يليه الأسطورة الإيفواري يايا توريه، بنفس عدد الألقاب، ثم الثنائي رياض محرز وديدييه دروغبا برصيد 17 لقبا، فيما جاء النجم المغربي أشرف حكيمي في المركز الخامس برصيد 16 لقبا.

أعرب النجم الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه بلقب دوري النخبة لأبطال آسيا، للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز الصعب على الياباني ماتشيدا زيلفيا، بهدف دون رد في المباراة النهائية.

وأكد محرز في تصريحات عقب المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء بجدة، أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، وأوضح أن الفريق واجه صعوبات كبيرة، خاصة بعد تعقد الأمور خلال مجريات المباراة، إلا أنهم في النهاية تمكنوا من الفوز باللقب.

وأشار إلى أن العودة في ظل النقص العددي بدت شبه مستحيلة، وأضاف أن الفريق أظهر روحا قتالية كبيرة وطاقة استثنائية سمحت له بالصمود حتى اللحظات الأخيرة. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اللاعبين أظهروا شخصية قوية بعد الطرد، حيث واصلوا القتال حتى تمكنوا من تسجيل هدف الفوز، معربين عن فخرهم بما قدمه الفريق في هذه المواجهة الحاسمة.