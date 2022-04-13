محرز يعبر إلى نصف النهائي الأوروبي

بلغ اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي الإنجليزي سهرة الأربعاء، الدور نصف النهائي من عمر منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي سلبا مع المضيف أتليتيكو مدريد الإسباني، بِرسم إياب ربع نهائي المنافسة الأوروبية الأولى للأندية.

وكان فريق “الأزرق السّماوي” قد فاز بِميدانه ذهابا (1-0)، وهي الحصيلة النهائية التي منحته تأشيرة العبور إلى المربّع الذهبي.

وخاض الجناح رياض محرز كامل أطوار مواجهة الإياب.

وطرد الحكم الألماني اللاعب البرازيلي فيليبي مدافع أتليتيكو مدريد الإسباني في الوقت بدل الضّائع (90+1)، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ومنح الحكم الألماني دانييل سيبرت في هذه المباراة 10 بطاقات صفراء (5 لِكلّ فريق)، وواحدة حمراء. كما أضاف 11 دقيقة عند نهاية اللقاء، وقدّرها تعويضا للوقت الضّائع.

وهكذا التحق محرز بِمواطنه المدافع عيسى ماندي، الذي تأهّل بِدوره لِنصف النهائي الأوروبي رفقة فريقه فياريال الإسباني، سهرة الثلاثاء.

وتشكّلت لائحة نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا، مع تنظيم لقاءات العودة بِملعبَي الفريقَين المذكورَين في الأخير، على النّحو التالي:

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني

ليفربول الإنجليزي – فياريال الإسباني

وتُجرى مقابلتا الذهاب في الـ 26 والـ 27 من أفريل الحالي، وتُلعب مواجهتا العودة في الـ 3 والـ 4 من ماي المقبل.

وتحتضن العاصمة الفرنسية باريس نهائي رابطة أبطال أوروبا، مساء الـ 28 من ماي المقبل.