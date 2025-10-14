محرز يعد الجزائريين بالتألق في كأس العالم 2026

خلال نزوله ضيفا على قناة "الجزائر الدولية"

وعد القائد التاريخي للمنتخب الوطني، رياض محرز، الجماهير الجزائرية، بالتألق خلال المشاركة القادمة في نهائيات كأس العالم 2026، في البطولة التي قد تكون بنسبة كبيرة جدًا موعدًا لاعتزاله اللعب الدولي، كما سبق أن صرح به بعد مباراة الصومال الأخيرة والتأهل إلى مونديال الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعد غياب استمر لـ12 عامًا.

وصف النجم الأول للمنتخب الوطني، رياض محرز، تأهل الجزائر إلى مونديال 2026 بالأمر الرائع والشعور الخاص، وقال خلال نزوله، مساء أول أمس، ضيفا على قناة “الجزائر الدولية”: “بالطبع التأهل إلى كأس العالم أمر خاص جدًّا ورائع. لم تكن المهمة سهلة خاصة بعد إخفاقنا في التأهل لآخر نسختين من المونديال.. هذه الفترات الصعبة هي ما ساعدنا على التأهل وإسعاد الشعب الجزائري”.

وعاد محرز بذاكرته إلى بدايته مع “الخضر”، وتجربته الأولى في مونديال 2014: “لقد كان الأمر استثنائيًا بالنسبة إلي، كنت آنذاك لاعبًا في الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى “التشامبيونشيب”، مع نادي ليستر سيتي، عندما تلقيت الاتصال الهاتفي من رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد روراوة، وافقت مباشرة على اللعب مع الجزائر”، وأضاف: “لم أتردد وجئت وأنا أشعر بفخر كبير”.

وتابع: “لقد دخلت المنتخب في هدوء وشاركت في كأس العالم وقدمنا مشوارًا استثنائيًا في 2014″، قبل أن يقدم وعدًا للجماهير الجزائرية بخصوص الهدف خلال كأس العالم 2026، قائلًا: “هذا ما نود تحقيقه، وربما أحسن خلال المونديال المقبل”.

ومن المرجح، أن يكون مونديال 2026 آخر محطة لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق مع المنتخب الوطني، وفقا لتصريحاته الأخيرة، عندما أكد أنه ليس رونالدو والمونديال المقبل سيكون الأخير في مسيرته الدولية.

أما بخصوص أحسن ذكرياته مع “محاربي الصحراء”، فأكد محرز: “التتويج بكأس أمم أفريقيا 2019 سيبقى راسخًا في ذاكرتي، الجزائر توجت بلقب 1990 بالجزائر، لكن التتويج خارج الديار وبنسخة من 24 منتخبًا كان إنجازًا كبيرًا”، وختم: “لم يكن من السهل تحقيق ذلك الإنجاز، لكننا نجحنا بفضل الجيل المميز من اللاعبين وبقيادة المدرب جمال بلماضي”.

يذكر، أن محرز كان مهندس التأهل إلى مونديال 2026، حيث أسهم في الفوز على الصومال بثلاثية نظيفة الخميس الماضي، بتسجيله هدفا وصناعته هدفي محمد الأمين عمورة، وهو ما سمح لـ”محاربي الصحراء” بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخهم، والأولى منذ عام 2014 بعد صدمتي الإقصاء من نسختي 2018 و2022.