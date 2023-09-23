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رياضة

محرز يعلق بعد الهزيمة أمام النصر السعودي

عمر سلامي
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محرز يعلق بعد الهزيمة أمام النصر السعودي
ح.م
رياض محرز

علق الدولي الجزائري رياض محرز، بعد الهزيمة التي تلقاها رفقة ناديه الأهلي السعودي أمام النصر.

وقال محرز عبر حسابه الشخصي على “انستغرام”: “ليست النتيجة التي أردناها اليوم ، لكننا سنواصل القتال”.

ورغم هزيمة ناديه أمام النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، إلا أن رياض محرز أدى مباراة كبيرة.

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وسجل محرز الهدف الثاني لفريق من ضربة جزاء في د50، كما قدم تمريرة حاسمة، في الهدف الثالث.

وفي الجهة المقابلة سجل أهداف النصر السعودي، رونالدو في د4 ود52، وتاليسكا في د17 ود45+6.

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