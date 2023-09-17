-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه جديد: أمطار رعدية غزيرة واستمرار موجة الحر عبر هذه الولايات
رياضة

محرز يعلّق بعد الفوز على نادي التعاون(فيديو)

عمر سلامي
  • 197
  • 0
محرز يعلّق بعد الفوز على نادي التعاون(فيديو)
ح.م
رياض محرز

قال الدولي الجزائري رياض محرز، بعد فوز أهلي جدة على نادي التعاون، إن فريقه مطالب بعدم إهدار الفرص، وإنهاء الهجمات بشكل مثالي.
وقال نجم أهلي جدة في تصريح لقنوات SSC الرياضية: “سيطرنا على مجريات المباراة، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا هدفين، وعلينا محاولة تفادي تلك الأخطاء وتطوير أنفسنا، وعدم إعطاء الخصم كرات سهلة للتسجيل”.

وأضاف محرز : “نهدر الكثير من الفرص، وعلينا إنهاء الهجمات بشكل جيد، وتحويلها لأهداف، وإن شاء الله نحسن هذا الجانب”.

وختم محرز: “قضيت ليلة الأمس في المستشفى بسبب تناول طعام غير صحي، لكن أنا موجود بالفريق، وأسعى دائما لمساعدته”.

وفاز أهلي جدة على نادي التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، ليحتل بذلك المركزالثالثفي ترتيب الدوري السعودي برصيد 15نقطة.

مقالات ذات صلة
الملاكمة حجيلة خليف تتأهّل للألعاب الأولمبية

الملاكمة حجيلة خليف تتأهّل للألعاب الأولمبية

هكذا ستجرى قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

هكذا ستجرى قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023

شباب بلوزداد يصل إلى سيراليون

شباب بلوزداد يصل إلى سيراليون

منتخب السيدات في تربص تحضيري تحسبا لمواجهة أوغندا

منتخب السيدات في تربص تحضيري تحسبا لمواجهة أوغندا

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

نيمار يبدأ مشواره السعودي احتياطيا

بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البرازيل

بِالفيديو: أوّل مباراة وأوّل تمريرة حاسمة لـ “سليماني” في البرازيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد