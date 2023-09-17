محرز يعلّق بعد الفوز على نادي التعاون(فيديو)

قال الدولي الجزائري رياض محرز، بعد فوز أهلي جدة على نادي التعاون، إن فريقه مطالب بعدم إهدار الفرص، وإنهاء الهجمات بشكل مثالي.

وقال نجم أهلي جدة في تصريح لقنوات SSC الرياضية: “سيطرنا على مجريات المباراة، لكن ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا هدفين، وعلينا محاولة تفادي تلك الأخطاء وتطوير أنفسنا، وعدم إعطاء الخصم كرات سهلة للتسجيل”.

وأضاف محرز : “نهدر الكثير من الفرص، وعلينا إنهاء الهجمات بشكل جيد، وتحويلها لأهداف، وإن شاء الله نحسن هذا الجانب”.

وختم محرز: “قضيت ليلة الأمس في المستشفى بسبب تناول طعام غير صحي، لكن أنا موجود بالفريق، وأسعى دائما لمساعدته”.

وفاز أهلي جدة على نادي التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، ليحتل بذلك المركزالثالثفي ترتيب الدوري السعودي برصيد 15نقطة.