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رياضة

محرز يعلّق بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد

عمر سلامي
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محرز يعلّق بعد تعادل الأهلي مع الاتحاد
ح.م
رياض محرز

قال الدولي الجزائري رياض محرز، إن فريقه كان الأفضل، ودخل مباراة الاتحاد، بهدف تحقيق الفوز.

وانتهت مباراة الأهلي والاتحاد بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث صنع محرز هدف فريقه الأول.

ووصل محرز إلى 27 مساهمة تهديفية، في كل المسابقات مع الأهلي هذا الموسم، حيث سجل 13 هدفا وصنع 14.

وقال محرز، بعد المباراة: “كنا الأفضل.. لكن في بعض الأحيان، تكون الأفضل ولا تفوز”.

وأضاف: ” لعبنا ضد فريق جيد.. استحقوا التسجيل لأنهم يمتلكون الجودة، لكن أعتقد أننا كنا الأفضل”.

وتابع قائد “الخضر”: ” كانت مباراة جيدة، تعادلنا ولم نخسر، ويجب أن نواصل العمل، ولا بد أن نكون جاهزين لدوري أبطال آسيا.. “.

ويحتل الاتحاد صدارة الترتيب بـ 62 نقطة، ابفارق 5 نقاط عن الهلال، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الخامس بـ49 نقطة.

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