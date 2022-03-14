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رياضة

محرز يعلّق على حصيلته التهديفية مع “السيتي” (فيديو)

سليم.ع
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محرز يعلّق على حصيلته التهديفية مع “السيتي” (فيديو)

أكد رياض محرز أنه عند بداية كل موسم، يسعى لتجاوز عدد أهدافه المسجلة في الموسم السابق، وأضاف أنه أصبح أكثر خبرة أمام مرمى المنافسين..

وقال الدولي الجزائري في حوار نشره الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي: “في الموسم الماضي سجلت 14 هدفا في المجموع، لذا تركيزي الآن على تسجيل أكبر عدد من الأهداف، والآن صرت أكثر خبرة وأصل كثيرا إلى مرمى المنافس”.

وأضاف محرز: “أعمل كثيرا من أجل تسجيل الأهداف، وأركض خلف الدفاع، وأتواجد كثيرا في منطقة الخصم، وكلما فعلت ذلك كثيرا، كلما سجلت أكثر، وتحصلت على فرص للتسجيل”.

وتحدث محرز على مواجهة كريستال بلاس المرتقبة سهرة الإثنين، وقال: “سنذهب إلى هناك لتقديم مباراة جيدة ومحاولة الفوز”.

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التعليقات
1
  • الهفاف

    الذي يهمنا و هو أن يكون في المستوي في المنتخب الوطني

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