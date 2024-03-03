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رياضة

محرز يعلّق على طرد زميله بعد التعادل أمام الفتح

عمر سلامي
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محرز يعلّق على طرد زميله بعد التعادل أمام الفتح
ح.م
رياض محرز

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بتعادل فريقه الأهلي السعودي أمام الفتح، بهدف لمثله، في إطار الجولة الـ22 من الدوري السعودي.

وتعثر الأهلي بهدف لمثله أمام الفتح ، في مباراة شهدت حالة طرد لكل فريق، حيث تم طرد المدافع إيبانيز دا سيلفا  من جانب الأهلي، في د14 .

وقال محرز في تصريحات لقناة “SSC” عقبت اللقاء: “لقد بدأنا المباراة بشكل جيد، ولكن حالة الطرد صعبت مهمتنا، أنا لست متأكدا من صحة قرار الحكم”.

وأضاف محرز: ” لعبنا بعشرة لاعبين أمام 11 لاعبا، حتى الدقيقة 85، وبالرغم من هذا صنعنا الكثير من الفرص، كنا نستحق الفوز أو التعادل على أقل تقدير، ولكننا عانينا من غياب التوفيق، ولكن هذه كرة القدم”.

وتابع الدولي الجزائري: “خرجنا ببعض الإيجابيات من المباراة أهمها الروح القتالية العالية من اللاعبين، يجب أن نشعر بالفخر فاللعب بنقص عددي ليس أمرًا سهلا”.

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