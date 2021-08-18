محرز يعلّق على قرعة كأس إفريقيا

في أول تعليق له، على قرعة كأس أمم إفريقيا، أكد قائد المنتخب الوطني رياض محرز جاهزيته لرفع التحدي..

وإكتفى قائد “الخضر” رياض محرز بكلمة واحدة، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث قال أنه جاهز، ما يؤكد العزيمة الكبيرة لدى نجم مانشستر سيتي، على التأكيد ورفع التحدي في كأس أمم إفريقيا المقبلة.

ونشر محرز صورة له وهو يقبل كأس الأمم الإفريقية، التي توّج بها رفقة الخضر في نهائيات “كان” 2019 في مصر، عن جدارة واستحقاق.

وكان الدولي الجزائري بن ناصر السبّاق سهرة الثلاثاء، إلى التعليق على قرعة كأس أمم إفريقيا، حيث قال في منشور له : ” جاهزون للدفاع عن لقبنا”.