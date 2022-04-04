محرز يعود إلى تشكيلة الـ”السيتي” بمناسبة لقاء “الأتليتيكو” الثلاثاء

في رابطة أبطال أوروبا

تتجه الأنظار صوب ملعب الاتحاد في إنجلترا، مساء اليوم، لمتابعة الصدام المرتقب بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. ويلتقي الفريقان في مباراة مرتقبة ضمن جولة الذهاب لدور الثمانية، من بطولة رابطة أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن العديد من الصدامات المثيرة، من بينها مان سيتي وصيف النسخة الماضية أمام أتلتيكو مدريد، الذي يسعى هو الآخر لإنهاء لعنة رابطة أبطال أوروبا. وذكرت تقارير إنجليزية عدة، أن الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي، قرر الاستعانة مجددا بالدولي الجزائري رياض محرز في التشكيلة الأساسية لفريقه.

وجلس محرز بديلا خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي السبت الماضي، بعد عودته من المشاركة في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

وقالت تقارير إن تشكيل سيتي سيضم على الأرجح كلا من إيدرسون وجواو كانسيلو وإيمريك لابورت وجون ستونز وزينتشينكو وبرناردو سيلفا ورودري وكيفن دي بروين ورياض محرز وفيل فودن ورحيم ستيرلنغ.

واستقر الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أيضا، على التشكيل الذي يخوض به المباراة، ويضم كلا من يان أوبلاك وسافيتش وراؤول خيمينيز ورينيلدو ولورينتي ودي بول، وكوندوغبيا وكوك ولودي وأنطوان غريزمان وجواو فيليكس.