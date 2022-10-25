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رياضة

محرز يعود لِيتورّط في إهدار ركلات الجزاء

علي بهلولي
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محرز يعود لِيتورّط في إهدار ركلات الجزاء
ح.م
ثاني ركلة جزاء ضائعة لِمحرزهذا الموسم.

عاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، لِيُهدر مرّة أخرى ركلة جزاء.

وتعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة سلبية مع المضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وانبرى الجناح محرز لِتنفيذ ركلة جزاء استفاد منها فريقه مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 58، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف في مرمى السويسري غريغو كوبل حامي عرين دورتموند.

وكرّر محرز السيناريو السلبي لِثاني مرّة على التوالي، ذلك أنه أهدر أيضا ركلة جزاء في الـ 11 من أكتوبر الحالي، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكان تاريخ الـ 5 من أكتوبر الحالي، آخر موعد ناجح لِمحرز مع ركلة الجزاء، وذلك في مباراة فريقه “الأزرق السّماوي” والزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

عموما، لم يُوفّق محرز في ركلة جزاء العاشرة له، في كلّ المقابلات الرسمية منذ موسم 2015-2016. وبِالمقابل، تمكّن قائد “محاربي الصّحراء” من هزّ الشباك بِواسطة هذه المخالفة – التي تُنفّذ داخل منطقة العمليات –  15 مرّة، منذ موسم 2016-2017. وذلك سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وفي الموسم الحالي، نجح رياض محرز في تحويل ركلتَي جزاء إلى هدفَين، وأخفق أيضا في ركلتَي جزاء أُخريَين.

والظّاهر أن رياض محرز يُعاني نفسيا مع بداية الموسم الحالي، بِدليل قلّة مشاركاته أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي (9 مقابلات من أصل 17 مواجهة رسمية)، وندرة التهديف (هدفان وتمريرة حاسمة فقط)، والحظّ العاثر في التسجيل بِواسطة ركلات الجزاء.

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