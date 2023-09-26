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رياضة

محرز يغيب

علي بهلولي
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محرز يغيب
ح.م

يغيب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عصر الثلاثاء، عن مباراة فريقه الأهلي والمُنافس نادي العين السعوديَين.

وتُجرى هذه المباراة في إطار الدور الـ 16، من عمر منافسة كأس السعودية للموسم الجديد.

ولِأوّل مرّة منذ التحاقه بِالبطولة السعودية، يغيب الجناح محرز عن مباراة رسمية لِفريقه الأهلي.

ويكون التقني الألماني ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي قد ارتأى إراحة محرز، خاصّة وأن المباراة تنتمي إلى المنافسة الثانية في السعودية، وفي دور مُبكّر، فضلا عن نوعية المُنافس الذي يتوسّط جدول ترتيب بطولة القسم الثاني.

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