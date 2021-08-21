محرز يفتتح عدّاد التهديف في “البريمرليغ”

دشّن النجم الجزائري رياض محرز مساء السبت، عدّاد التهديف في البطولة الإنجليزية للموسم الجديد.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِخماسية نظيفة على الزّائر نادي نورويتش سيتي، في إطار الجولة الثانية من عمر منافسة “البريمرليغ”.

ودخل الجناح محرز إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 75، لِيتمكّن بعد 9 دقائق فقط من هزّ شباك نادي نورويتش سيتي، لِمصلحة فريقه مانشستر سيتي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وبات فريق مانشستر سيتي بعد هذا الانتصار السّاحق، يجمع 3 نقاط في المركز الـ 4. ويتذيّل نادي نورويتش سيتي اللائحة في الرّتبة الـ 20 والأخيرة بِلا شيء.