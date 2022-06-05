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رياضة

محرز يفقد الشارة الزرقاء على منصة تويتر مجددا

الشروق الرياضي
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محرز يفقد الشارة الزرقاء على منصة تويتر مجددا
ح.م

اختفت العلامة الزرقاء من حساب الدولي الجزائري رياض محرز، للمرة الثانية في ظرف شهر واحد، بعد قرار مماثل اتخذته إدارة الشبكة شهر ماي الماضي قبل إعادتها مجددا.

ويجد متصفح صفحة محرز أن إشارة التوثيق الزرقاء اختفت منذ ساعات وبقي الاسم واللّقب فقط، كما أن منشوراته بالصفحة متوقفة منذ قرابة أسبوعين.

وكان آخر منشور لمحرز بتاريخ 22 ماي الماضي، أين شارك تغريدة لحساب قناة “كنال بلوس” الفرنسية، حول فنياته في الملاعب.

وعاد الجدل مجددا حول سبب اختفاء شارة محرز على شبكة تويتر.

وكان رياض محرز قد ناشد شهر ماي الماضي إيلون ماسك – مازحا – بِأن يُعيد له العلامة الزرقاء، التي ترمز إلى أن صفحته في موقع التواصل الاجتماعي مُوثّقة.

وفعلا، استُجيب لِطلب قائد “محاربي الصّحراء”، واستعاد رياض محرز العلامة الزرقاء في صفحته بِموقع “تويتر” قبل أن تختفي مجددا.

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