محرز يقترب من تجديد عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي

غوارديولا يفضله على البرازيلي غابرييل جيسوس

رشحت صحفية “مانشستر إيفنينغ نيوز” البريطانية الدولي الجزائري، رياض محرز، لتجديد عقده مع نادي مانشستر سيتي الانجليزي مع تبقي 18 شهرا فقط في العقد الذي يربطه في النادي السماوي، مؤكدة بأنه يتقدم على 3 لاعبين آخرين في نفس وضعيته، على غرار إلكاي غوندوغان ورحيم سيترلينغ وغابرييل جيسوس.

ويرتبط محرز بعقد مع مانشستر سيتي يمتد إلى غاية شهر جوان 2023، وتفكر إدارة النادي السماوي في تجديد عقد قائد المنتخب الوطني بعد أن كانت قامت في فترة سابقة بتجديد عقود، البلجيكي كيفين دي بروين والحارس البرازيلي إدرسون والبرتغالي روبن دياز، والبرتغالي جواو كانسيلو اليوم الثلاثاء، وقالت الصحيفة البريطانية في تقرير لها إن إدارة مانشستر سيتي تدرس في الفترة الحالية تجديد عقود 4 لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز والألماني إلكاي غوندوغان والانجليزي رحيم ستيرلينغ والبرازيلي غابرييل جيسوس، مرشحة الثلاثي الأول للبقاء على عكس المهاجم البرازيلي.

وتابعت الصحيفة البريطانية المختصة في متابعة أخبار نادي مانشستر سيتي، تقريرها بدعوة إدارة النادي السماوي بتجديد عقد الدولي الجزائري، الذي وصفته باللاعب المهم في الفريق، وقالت بخصوصه: “لعب رياض محرز دورًا حاسمًا في وصول السيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بينما كان هذا الموسم أحد أكثر مصادر الأهداف الموثوقة”، وشدد ذات المصدر: “اللاعب الجزائري سيبلغ 31 سنة من العمر الشهر المقبل..من المنطقي الاحتفاظ به بالحكم على مدى سرعته ومهاراته، التي لا تقدر بثمن في خريف مسيرته الكروية”، مضيفا: “يمنح توقيع جوليان ألفاريز السيتي خيارًا جديدًا وشابًا في الهجوم، كما أن ستيرلينغ منافس لمحرز، لكن مشاهدة رياض رائعة بكل بساطة ولا تزال تقدم الكثير”.

ويقدم رياض محرز مستويات كبيرة جدّا خلال الموسم الجاري، ما جعله يتصدر قائمة هدافي النادي بـ13 هدفا، في وقت صنع فيه 6 أهداف، رغم أنه لم يشارك بانتظام في بداية الموسم بسبب خيارات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، قبل أن يعود للاعتماد عليه بمرور الوقت.