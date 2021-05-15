محرز يقترب من رباعية مخلوفي

بتتويجه بلقب البريميرليغ لثالث مرة مع ليستر والسيتي، يكون محرز قد تخطى انجاز علي بن عربية، ضمن اكبر أربعة دوريات بالقارة العجوز، حيث نال بن عربية مرتين لقب الدوري الفرنسي مع موناكو 1997 ثم مع بوردو عام 1999 ويزاحم رياض الأسطورة رشيد مخلوفي المتوج أربع مرات باللقب الدوري الفرنسي سنوات 57 64 67 68 مع سانت ايتيان الفرنس .

بقيت الإشارة إلى أن بن عربية لعب نصف نهائي رابطة الأبطال مع موناكو عام 1998 وهزم مانشيستر يونايتد في ربع النهائي وأقصي ضد اليوفي في المربع الأخير ليكون محرز ثاني جزائري سيلعب النهائي الأوروبي نهاية الشهر مع السيتي ضد تشيلسي بعد رابح ماجر مع بورتو في 1987.