محرز يقلب الطاولة على وجه توتنهام

محرز يحتفل بِهدفه الأوّل في مرمى فريق توتنهام (صورة نادي مانشستر سيتي).

قلب اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الخميس الطاولة على وجه نادي توتنهام.

وفاز فريق مانشستر سيتي بِنتيجة (4-2) على الضيف نادي توتنهام، في مباراة متأخّرة تنتمي إلى الجولة السابعة من عمر البطولة الإنجليزية.

وكان نادي توتنهام مُتقدّما في النتيجة بِثنائية نظيفة، سُجّل هدفاها في الدقيقة الـ 44 والوقت بدل الضّائع (45+2).

وانتفض رجال المدرب جوسيب غوارديولا في الشوط الثاني، وأمضوا رباعية في الدقائق الـ 51 والـ 53 والـ 63 والـ 90. وحينها صنع الجناح محرز الهدف الثاني بِتمريرة حاسمة، وسجّل الثالث والرّابع، وكان أيضا وراء الهدف الأوّل بِلقطة هجومية وتوزيعة لِزملائه أمام مرمى المنافس.

وبِإمضائه هدفَين وتوزيعه لِتمريرة حاسمة، بات قائد “الخضر” يملك رصيد 10 أهداف و3 تمريرات حاسمة بِزيّ “الأزرق السّماوي”، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وبعد هذا الانتصار، يجمع مانشستر سيتي 42 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد أرسنال بِفارق 5 نقاط. وتجمّد فريق توتنهام في الرّتبة الـ 5 بِرصيد 33 نقطة.

ولعب “السيتي” 19 مباراة، نظير 20 مواجهة لِتوتنهام، و18 مقابلة لِأرسنال.