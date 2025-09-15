بِالفيديو: محرز يقلب الطاولة ويُهدي الأهلي فوزا آسيويا

أهدى اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الأهلي السعودي سهرة الإثنين، فوزا آسيويا ثمينا.

وفاز الأهلي بِميدانه (4-2) على فريق نسف من أوزباكستان، في مباراة بِرسم الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وشارك الجناح محرز أساسيا مع فريقه الأهلي، وأمضى الهدف الثالث في هذه المباراة عند الدقيقة الـ 90+4.

وكان فريق نسف الأوزبكي متقدّما في النتيجة بِهدفَين في الدقيقتَين الـ 34 والـ 41. وسجل الأهلي بِدوره هدفَين في الدقيقتَين الـ 65 والـ 68، قبل أن يمنحه محرز نقاط الفوز في الأنفاس الأخيرة للمباراة (الفيديو)، ثم أضاف زميله المدافع محمد سليمان الهدف الرابع في الدقيقة الـ 90+15.

وأكمل فريق نسف الأوزبكي المباراة بِعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع علي بك دافرونوف في الدقيقة الـ 90+13.

ومعلوم أن محرز وفريقه الأهلي كانا قد نالا لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الماضي.

أما المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال، فقد دخل أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 90+1، بِزي نادي السد القطري المتعادل بِهدف لِمثله، خارج القواعد مع نادي الشرطة العراقي.