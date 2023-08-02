محرز يقود الأهلي لتحقيق أول فوز له في الموسم 

في أول ظهور له بألوان فريقه الجديد

قاد النجم الجزائري، رياض محرز فريقه الجديد، الأهلي السعودي لاكتساح نادي الشمال القطري بخماسية كاملة، مساء الثلاثاء، وتحقيق أول فوز له خلال تربصه التحضيري الذي يخوضه في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

ودخل محرز أساسيا وقدم مباراة جيدة، في أول ظهور له بقميص الأهلي السعودي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.

وشكّل قائد الخضر ضغطا رهيبا على دفاع المنافس وكان بإمكانه في عديد الفرص أن يفتتح عداده التهديفي مع الأهلي، ومنح الكثير من التمريرات من بينها تمريرة حاسمة لنجم ليفربول السابق، البرازيلي روبيرتو فيرمينو الذي سجل هدفين رفقة الفرنسي ألان سانت ماكسيمان.

ومنحت المباراة الودية صورة عامة لما سيقدمه الثنائي محرز رفقة روبرتو فيرمينو إلى جانب الفرنسي سانت ماكسيمان لهجوم الأهلي في الدوري السعودي خلال الموسم القادم.

وينتظر أن يقدم النجم الجزائري الدفع المعنوي الذي كان ينقص تشكيلة الأهلي السعودي، التي انهزمت بسداسية كاملة مقابل اثنين في الودية الأخيرة التي جرت بالنمسا.

هذا وعرفت المواجهة الودية مشاركة الدولي الجزائري الثاني في صفوف النادي الأهلي رياض بودبوز، الذي لعب أساسيا هو الآخر.

جدير بالذكر أن الأهلي سيبدأ مشواره في الدوري السعودي بعد العودة لدوري الأضواء عقب 10 أيام، بمواجهة فريق الحزم في المباراة الافتتاحية للمسابقة يوم 11 أوت المقبل.

وكان رياض محرز انتقل إلى أهلي جدة قادما من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأمضى معه على عقد يمتد إلى غاية 2027.