محرز يقود هجوم “السيتي” أمام ليفربول

غوارديولا يؤكد ثقته في قائد الخضر

يرتقب أن يقود النجم الجزائري، رياض محرز هجوم مانشستر سيتي الأنجليزي أمام ليفربول، المقررة هذا السبت، في مباراة “كأس الدرع الخيرية”، والتي تجمع بداية كل موسم بطل “البريمرليغ” مع المتوج بكأس أنجلترا للموسم المنقضي.

وحسب ما كشفه “مانشستر إيفنينغ”، القريب من النادي السماوي، فإن محرز سيكون على رأس التشكيلة الأساسية التي سيختارها المدرب الإسباني للسيتي، بيب غوارديولا التي ستواجه ليفربول، في أول لقب يسعى لتحقيقه النادي هذا الموسم.

وأكد الموقع الأنجليزي بأن غوارديولا يراهن على قائد الخضر لقيادة الهجوم ومرافقة زميليه، كل من الوافد الجديد إيرلينغ هالاند وجاك غريليش من أجل هز شباك ليفربول، وهذا على حساب فيل فودان الذي ينتظر أن يغيب عن هذه المواجهة بسبب نقص في لياقته البدنية بسبب استئنافه التحضيرات متأخرا.

ودعمت تصريحات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا ما رجحه الموقع الأنجليزي، من خلال تأكيده الإعتماد على النجم الجزائري لمواصلة التألق على غرار ما قام به الموسم الماضي كأحسن هداف في النادي. وفي ذات الصدد قال غوارديولا: “محرز سيلعب أمام ليفربول، هو الذي كان أفضل هداف في النادي خلال الموسم الماضي في كل المنافسات”، مضيفا: “تجديد إدارة النادي لعقده مؤخرا يبيّن أن محرز لاعب مهم في الفريق”.

يذكر أن محرز كان الهداف الأول لمانشستر سيتي في الموسم الماضي بـ24 هدفا و9 تمريرات حاسمة في كل المنافسات.