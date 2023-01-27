محرز يكشف أسباب عودته القوية مع السيتي بعد خيبة المونديال

رشّح لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز

عدّد الدولي الجزائري رياض محرز، أسباب عودته القوية مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022، معترفا بأن “متابعة المونديال من المنزل كان أمرا صعبا للغاية”، وعانى نجم “الخضر” من مخلفات الفشل في التأهل إلى كأس العالم بعد أن خرج من حسابات غوارديولا في بداية الموسم قبل أن يعود بقوة في الفترة الأخيرة.

وصرح محرز في حوار مع قناة “بي إن سبورتس” تعليقا على بدايته السيئة مع المان سيتي: “كانت هناك بعض الأمور لا أقول مشاكل، لكن لم أكن في أفضل حالاتي ذهنيا ولم أكن أقدم أفضل مستوياتي من قبل”، قبل أن يضيف: “وفي الفرق والأندية الكبيرة لا تنتظر أحدا، إذا لم تكن جاهزا فشخص آخر سيلعب بدلا عنك وسيلعب جيّدا”، وأضاف: “ولكن منذ فترة التوقف وأنا أعمل بجد خلال الإجازة بينما كان الجميع في كأس العالم قطر 2022، وعدت في حالة جيدة..أنا على ما يرام في الوقت الحالي وجميعنا نساعد الفريق وعلينا المواصلة على هذا المنوال”، كما كشف محرز عن شعوره بمتابعة كأس العالم قطر 2022، من المنزل بعد فشله رفقة “الخضر” في التأهل، عقب الخسارة أمام المنتخب الكاميروني، وقال بهذا الخصوص: “مشاهدة كأس العالم من المنزل كان أمرا صعبا للغاية لأننا كنا نستحق أن نكون هناك، لكنه القدر، وهكذا هي الحياة وعلينا تقبل ما حدث”، وختم: “كان الأمر صعبا جدا بالطبع.. كان ذلك الإحباط والحزن نقطة البداية بالنسبة لي من جديد، وذلك بصورة أفضل بعد كأس العالم”.

من جهة أخرى، تحدث نجم ليستر سيتي السابق عن الصراع بين السيتي وأرسنال حول لقب “البريمرليغ” هذا الموسم، قال محرز: “أعتقد أن أرسنال يقدم أداء جيدا لكننا اعتدنا ذلك، فكل عام لدينا منافس كان ليفربول لمدة 4 أو 5 أعوام أما هذا الموسم فهو أرسنال”، وتابع: “سنواصل المنافسة وسنرى كيف تمضي الأمور، إنهم في القمة، ولكن الطريق لا يزال طويلا حتى نهاية الموسم، لذا نتمنى التوفيق للفريق الأفضل لتحقيق اللقب”، وواصل: “هم فريق جيد يتصدر الدوري، ما يعني أنهم الفريق الأفضل في إنجلترا حاليا”، علما أن محرز؛ رشّح ضمن قائمة تضم 7 لاعبين لنيل جائزة أفضل لاعب خلال شهر جانفي الجاري في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك نظير المستوى الرائع الذي قدّمه في المباريات الأخيرة مع فريقه، وسجل 6 لاعبون آخرون وجودهم ضمن القائمة إلى جانب محرز، وهم ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد، وبوكايو ساكا جناح أرسنال، ونجم برايتون سولومون مارش، ومهاجم نوتينغهام فورست برينان جونسون، وحارس برنتفورد ديفيد رايا، بالإضافة إلى مدافع نيوكاسل يونايتد دان بيرن.

وتألق قائد المنتخب الوطني خلال الشهر الجاري في “البريميرليغ” بشكل لافت للانتباه، ما جعله محل إشادة مدربه بيب غوارديولا وكذلك بعضٍ من زملائه، إذ شارك في 4 مباريات متتالية أساسيًّا، وسجل خلالها 3 أهداف، بالإضافة إلى تقديمه تمريرتين حاسمتين، وكان مهندس الفوز على الغريمين توتنهام وتشيلسي.