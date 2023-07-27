محرز يلتحق بتربص الأهلي السعودي في النمسا(فيديو)

التحق الدولي الجزائري رياض محرز بتربص ناديه الجديد الأهلي السعودي، الجاري في النمسا، وسيتم تقديمه للجماهير عقب نهاية المعسكر التحضيري.

ويظهر مقطع فيديو رياض محرز مع مهاجم الأهلي رياض بودبوز، وهما يتبادلان أطراف الحديث، في مقر إقامة النادي السعودي بالنمسا.

وأكدت مصادر مقربة من الأهلي السعودي، أن رياض محرز، الذي التحق بالتربص أمسية الأربعاء، سيتم تقديمه للجماهير عقب عودة الفريق إلى السعودية.

رياض محرز برفقة رياض بودبوز في معسكر الاهلي 💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚 pic.twitter.com/hAX09wAlko — شبكة الأهلي (@AFC4NET) July 26, 2023

هذا هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن النادي الأهلي السعودي، سيعلن أمسية الأربعاء، بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز.

وقالت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على “تويتر” بأنه من المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الجزائري رياض محرز مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي قادما من صفوف مانشستر سيتي.

مصادر للكاس: من المتوقع أن تعلن إدارة النادي #الأهلي_السعودي عن التعاقد مع الدولي الجزائري #رياض_محرز مساء اليوم بشكل رسمي قادماً من #مانشستر_سيتي الإنجليزي #قنوات_الكاس pic.twitter.com/OXJPXVXG6D — قنوات الكاس (@alkasschannel) July 26, 2023

كما أكدت التقارير بأن الأهلي السعودي يتأهب للإعلان رسميا عن صفقة محرز، وأضافت أن الدولي الجزائري سيلتحق أمسية الأربعاء، بتحضيرات النادي الذي يجري تربصه بالنمسا.