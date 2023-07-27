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محرز يلتحق بتربص الأهلي السعودي في النمسا(فيديو)

عمر سلامي
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محرز يلتحق بتربص الأهلي السعودي في النمسا(فيديو)
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رياض محرز

التحق الدولي الجزائري رياض محرز بتربص ناديه الجديد الأهلي السعودي، الجاري في النمسا، وسيتم تقديمه للجماهير عقب نهاية المعسكر التحضيري.

ويظهر مقطع فيديو رياض محرز مع مهاجم الأهلي رياض بودبوز، وهما يتبادلان أطراف الحديث، في مقر إقامة النادي السعودي بالنمسا.

وأكدت مصادر مقربة من الأهلي السعودي، أن رياض محرز، الذي التحق بالتربص أمسية الأربعاء، سيتم تقديمه للجماهير عقب عودة الفريق إلى السعودية.

هذا هو موعد الإعلان الرسمي عن انتقال محرز إلى الأهلي السعودي

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن النادي الأهلي السعودي، سيعلن أمسية الأربعاء، بشكل رسمي تعاقده مع الدولي الجزائري رياض محرز.
وقالت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على “تويتر” بأنه من المتوقع أن يعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع الجزائري رياض محرز مساء اليوم الأربعاء، بشكل رسمي قادما من صفوف مانشستر سيتي.

كما أكدت التقارير بأن الأهلي السعودي يتأهب للإعلان رسميا عن صفقة محرز، وأضافت أن الدولي الجزائري سيلتحق أمسية الأربعاء، بتحضيرات النادي الذي يجري تربصه بالنمسا.

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