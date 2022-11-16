محرز يلتحق بِبلومي وماجر

بات اللاعب الدولي رياض محرز سهرة الأربعاء، وقد عادل رقم الأسطورتَين الأخضر بلومي ورابح ماجر في عدد الأهداف بِزيّ “الخضر”.

وسجّل الجناح محرز الهدف الوحيد لـ “مُحاربي الصّحراء” ومن ركلة جزاء في مرمى الضيف المالي، خلال خوضه مباراة ودّية بِملعب وهران.

ورفع محرز غلّته إلى 28 هدفا بِألوان النّخبة الوطنية، وهي الحصيلة ذاتها لِبلومي وماجر. في مباراة غادر أرضية ميدانها عند الدقيقة الـ 72، وعوّضه زميله المهاجم محمد الأمين عمورة.

ويتصدّر لائحة هدّافي “الخضر” المهاجم إسلام سليماني، بِرصيد 41 هدفا. يليه في المركز الثاني عبد الحفيظ تاسفاوت بِمجموع 36 هدفا. ويشغل المركز الثالث كلّ من بلومي وماجر ومحرز بِحصيلة 28 هدفا.

ويُمكن لِمحرز رفع عدد الأهداف في المواجهات المُقبلة للمنتخب الوطني، مثلما هو الشأن لِسليماني.