محرز يمرّ إلى ثمن نهائي كأس إنجلترا

تأهّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي سهرة الجمعة، إلى ثمن نهائي منافسة كأس إنجلترا.

وفاز فريق “الأزرق السّماوي” بِهدف لِصفر على نادي أرسنال، ضمن إطار الدور الـ 16 لِمسابقة الكأس الإنجليزية.

وشارك الجناح محرز أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 58، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة سلبا.

وتُجرى مقابلات ثمن نهائي كأس إنجلترا في الفاتح من مارس المقبل، وقبل ذلك في الخامس من فيفري القادم، تنتظر رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي مباراة أخرى قوية، تُلعب خارج القواعد ضد نادي توتنهام، لِحساب منافسة “البريمرليغ”.