محرز ينافس صلاح وماني في قائمة الأكثر توهجًا بأمم إفريقيا

سيشاركون مع منتخبات بلادهم في أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون، والتي ستشهد وجود العديد من اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية. ويستعرض موقع “كووورة” في التقرير التالي أرقام أبرز اللاعبين المتألقين في أوروبا هذا الموسم، وسيشاركون مع منتخبات بلادهم في أمم إفريقيا.

يعد صلاح اللاعب الأبرز في أمم إفريقيا على مستوى الأرقام هذا الموسم أو القيمة السوقية التي وصل لها.

وتبلغ قيمة صلاح 100 مليون يورو، ونجح في الموسم الحالي في أن يحرز 23 هدفًا ويقدم 9 تمريرات حاسمة مع الريدز في 26 مباراة بمختلف البطولات. ولا يعد صلاح النجم الأول لمنتخب مصر وأمم إفريقيا فقط، بل إنه اللاعب الأبرز أيضًا في صفوف ليفربول في آخر 4 سنوات.

يلعب ماني دور المنافس الشرس لصلاح على القمة في ليفربول وأيضًا بأمم إفريقيا، حيث نجح هذا الموسم مع الريدز في أن يحرز 10 أهداف ويقدم تمريرة حاسمة واحدة خلال 26 مباراة.

وتبلغ القيمة السوقية لماني 80 مليون يورو، كما أنه نجح في الوصول إلى نهائي النسخة الماضية من أمم إفريقيا رفقة منتخب السنغال، وخسر اللقب لصالح الجزائر.

وكان رياض محرز من نجوم النسخة الماضية مع الجزائر، لا سيما أنه أحرز أهدافًا قادت منتخب بلاده إلى منصات التتويج.

شارك محرز هذا الموسم في 25 مباراة مع مانشستر سيتي بمختلف البطولات، وأحرز 13 هدفًا ونجح في تقديم 5 تمريرات حاسمة.

وتبلغ القيمة السوقية لمحرز 40 مليون يورو، بعد أن كان يقدر بـ60 مليونًا في النسخة السابقة من أمم إفريقيا. لم يكن بن رحمة ضمن كتيبة الجزائر التي حققت اللقب الإفريقي في نسخة 2019، لكنه من أبرز المحترفين الأفارقة في أوروبا خلال الموسم الحالي.

وتبلع القيمة السوقية لبن رحمة 25 مليون يورو، ونجح رفقة وست هام هذا الموسم في أن يحرز 8 أهداف ويقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 28 مباراة.

ويصنف حكيمي بأنه أحد أفضل الأظهرة على مستوى العالم، وتبلغ قيمته السوقية 70 مليون يورو.

كما أنه أغلى لاعب عربي في التاريخ بعدما انتقل من إنتر ميلان إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي مقابل 70 مليون يورو.

ونجح حكيمي هذا الموسم في إحراز 3 أهداف وصنع مثلها رغم أنه يلعب في خط الدفاع مع الفريق الباريسي.

ويعد هولر رأس الحربة الأبرز في أمم إفريقيا، بعد أن ظهر بمستوى رائع رفقة أياكس هذا الموسم. وتبلع القيمة السوقية لهولر 27 مليون يورو، ونجح رفقة أياكس في الموسم الحالي في أن يحرز 22 هدفًا ويقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 24 مباراة.

إذا استمر ميندي على تألقه الحالي مع تشيلسي قد يصبح الحارس الأفضل في تاريخ القارة السمراء. وتبلغ القيمة السوقية لميندي 32 مليون يورو، ويعد الآن من أفضل 5 حراس على مستوى العالم. وشارك ميندي هذا الموسم في 26 مباراة مع تشيلسي، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه 12 مرة.