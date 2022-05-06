محرز ينال الاعتراف وانتقادات واسعة لغوارديولا

معظم الاختصاصيين والمواقع العالمية أشادت به

لقي نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، إشادة واسعة من قبل الاختصاصيين، واعترافا من المواقع والجرائد الرياضية المتخصصة على الدور الكبير الذي ساهم به في وصول مانشستر سيتي لهذه المرحلة من مسابقة رابطة أبطال أوروبا..

لاسيما بعدما كاد أن يؤهل فريقه إلى المباراة النهائية بفضل الهدف الجميل الذي سجله في مرمى ريال مدريد، خلال مباراة العودة بالعاصمة الاسبانية، يوم الأربعاء الماضي، ولاحظ الجميع انهيار السيتي في اللحظات الأخيرة بعد استبدال محرز من قبل المدرب غوارديولا، الذي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب قراراته الفنية التي ذهبت بأحلام مانشستر سيتي في التتويج برابطة أبطال أوروبا إلى الهاوية.

ويعد البطل العالمي الأسبق، الفرنسي إيمانويل بوتي، ضمن السرب الهائل من المحللين والاختصاصيين الذين انتقدوا المدرب الإسباني بيب غوارديولا،على طريقة معاملته لرياض محرز أثناء المباراة ، وعن قرار استبداله في الفترات الأخيرة من اللقاء. وقال بوتي في تصريحات إعلامية: “غوارديولا كان منفعلا جدا وتصرف بطريقة غير لائقة مع محرز وحتى فودين أثناء المباراة، لقد فقد السيطرة على أعصابه، وكاد يتسبب في تشتيت تركيزهم”، مضيفا: “على غير العادة مساعديه لم يتدخلوا في القرارات الفنية التي قام بها أثناء المباراة، خوفا من ردة فعله الهيستيرية، وهو ما حجب عليه النظر في بعض المسائل التي تسبب في إقصاء السيتي”. في إشارة واضحة للأخطاء التي قام بها باستبدال رياض محرز قبل نهاية التسعين دقيقة في وقت كان فريقه متفوق في النتيجة.

ولعل أكبر اعتراف حصده رياض محرز من المواقع الرياضية العالمية المتخصصة على الدور المهم لوصول مانشستر سيتي لهذه المرحلة، كان بمكافأته ضمن التشكيلة المثالية الخاصة بدور نصف نهائي لرابطة أبطال أوروبا، حيث اجتمعت أغلبها على اختياره مع أفضل المهاجمين في هذه المرحلة إلى جانب النجوم لآخرين على غرار كريم بن زيمة، وساديو ماني.