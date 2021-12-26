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رياضة

محرز ينجح في سابع ركلة جزاء على التوالي

علي بهلولي
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محرز ينجح في سابع ركلة جزاء على التوالي

لم يُهدر اللاعب الدولي الجزائري وجناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، أيّ ركلة جزاء، منذ ثلاث سنوات خلت.

ووفّق رياض محرز مساء الأحد في ركلة الجزاء السابعة له على التوالي، مُحوّلا إيّاها إلى هدف. وكان ذلك في مباراة فريقه مانشستر سيتي والضيف نادي ليستر سيتي، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر البطولة الإنجليزية.

ويعود تاريخ آخر ركلة جزاء أهدرها محرز إلى الـ 7 من أكتوبر 2018، في مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي ليفربول، بِرسم منافسة “البريمرليغ”. وبعدها انبرى الدولي الجزائري إلى تنفيذ 7 ركلات جزاء ونجح في هزّ الشباك، بِاحتساب مواجهة ليستر سيتي.

وتنتمي 3 ركلات من أصل 7 ناجحة إلى الموسم الكروي الحالي.

وتشمل ركلات الجزاء المُشار إليها، مقابلات محرز على مستوى الأندية وأيضا المنتخب الوطني الجزائري.

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