محرز ينضم إلى سليماني ويدعو المغتربين إلى عدم التماطل

أجرى قائد المنتخب الوطني الجزائري رياض محرز، الأحد، مقابلة صحفية، على هامش استعداداته للموسم الجديد.

ويُقيم الجناح محرز حاليا رفقة زملائه في نادي الأهلي السعودي، معسكرا إعداديا بِالنمسا.

وتحدّث رياض محرز عن المنتخب الوطني الجزائري، وقال إنه يُشاطر زميله المهاجم والهدّاف التاريخي إسلام سليماني (تصريح سابق له). وقال إن اللاعبين المغتربين عليهم الحسم مبكّرا، وعدم التماطل في اتّخاذ قرار تمثيل “الخضر” أو منتخب آخر.

وأوضح محرز مخاطبا اللاعبين المغتربين: “إذا كنتَ لا تشعر بأنك لستَ جزائريا، من الأحسن أن تُفصح عن ذلك من البداية”.

وأضاف في تصريحات نشرتها صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قائلا إن الخوف من هاجس ارتداء زي “محاربي الصحراء” الذي قد ينعكس سلبا على اللاعب، من خلال عدم الحصول على عقود احترافية مع أندية كبيرة، أمر لا أساس له من الصحة. وضرب مثلا بِالتحاقه بِالمنتخب الوطني الجزائري في ماي 2014 (كان مع نادي ليستر سيتي في القسم الثاني الإنجليزي)، تلاه نيل جائزة أحسن لاعب في “البريمرليغ” ولقب هذه البطولة في الشهر ذاته من عام 2016، ثم انتقاله إلى العملاق مانشستر سيتي في صيف 2018.

في شق آخر، ورغم أنه من مواليد العاصمة الفرنسية باريس، اعترف رياض محرز بأنه كان يرغب في الاحتراف بِنادي أولمبيك مرسيليا. وفسّر الأمر في تأثّره بِنجوم الفريق مثل ديدييه دروغبا وبلال فرانك ريبيري وسمير نصري.

وفي سياق يتعلّق بِالبطولة السعودية التي التحق بها في صيف 2023، قال رياض محرز إنه لا يتسرّع في وصفها الأفضل من الدوريات الأوروبية. لكنه أكد بأن المنافسة في هذا البلد الخليجي بِصدد حجز تصنيف في طليعة لائحة ترتيب البطولات المحلية عبر العالم. واستدلّ بِانتداب المنظّمين السعوديين لِمدربين أكْفاء، والاهتمام بِالجانب التكتيكي، وجلب لاعبين موهوبين، وتشييد ملاعب عصرية، و…