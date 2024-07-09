محرز ينفي إدعاءات أنصار الأهلي ويعود إلى التحضيرات من إيطاليا

بعد الانتقادات التي طالته بسبب عدم التحاقه بالفريق

بعد الانتقادات التي طالته من طرف جماهير فريق أهلي جدة السعودي، الذين اتهموه بالتكاسل، والابتعاد عن التدريبات طوال فترة الإجازة الصيفية، رد الدولي الجزائري رياض محرز بطريقته الخاصة، حيث نشر صورة ورسالة على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، نافيا كل تلك الإدعاءات.

ظهر الدولي الجزائري رياض محرز عبر حسابه الرسمي “إنستغرام”، في صورة أمام بحيرة كومو الإيطالية، وهو يؤدي تدريبات بدنية، رفقة مدرب خاص التحق به في إيطاليا، ومكتوب عليها: “حان وقت العمل”.

وتعرض الدولي الجزائري لهجوم من قبل جماهير الأهلي السعودي، بسبب عدم عودته إلى المملكة العربية السعودية، رغم انتهاء فترة الراحة الممنوحة له ولزملائه في الفريق.

وكان من ضمن الانتقادات لمحرز عدم خوضه أي تدريبات منذ آخر جولة في الدوري السعودي، طوال العطلة الصيفية التي حصل عليها، وسافر لعدة بلدان من أجل السياحة، كما احتفل بزواجه على عارضة الأزياء البريطانية تايلور واد على الطريقة الجزائرية، أقيم مؤخرا بحضور اللاعبين الدوليين السابقين إسلام سليماني ورايس مبولحي.

وعاد لاعبو الأهلي إلى التدريبات، منذ الأحد الماضي، من خلال مران لإجراء الفحوصات الطبية، بهدف التعرف على الحالة البدنية للاعبين، بعد فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها لاعبو الفريق.

ولعب رياض محرز 33 مباراة مع الأهلي، خلال الموسم الماضي، في جميع المسابقات، وساهم في 26 هدفا، بين صناعة وتسجيل.

يذكر أن رياض محرز غاب عن قائمة الخضر، خلال توقفي مارس وجوان الماضيين، ففي المرة الأولى أوضح المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني لـ”محاربي الصحراء”، أن اللاعب طلب الإعفاء، حتى يقرر موقفه من مواصلة اللعب دوليا، والأخرى بسبب خلاف مع المدير الفني. ومن المنتظر أن يلتقي مدرب الخضر بيتكوفيتش مع النجم الجزائري قريبا لإذابة الجليد وترسيم عودته من جديد إلى كتيبة المحاربين بداية من التربص القادم المقرر شهر سبتمبر القادم.

واحتل الأهلي السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين 2024، برصيد 65 نقطة، وتوج فريق الهلال باللقب برصيد 96 نقطة.