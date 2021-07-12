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محرز ينهي عطلته.. ودولور يرصد الجماهير الجزائرية

الشروق أونلاين
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محرز ينهي عطلته.. ودولور يرصد الجماهير الجزائرية

أنهى النجم رياض محرز عطلته الصيفية، التي قاربت الشهر، وعاد إلى إنجلترا تحسبا للشروع في التحضير للموسم الجديد مع ناديه مانشستر سيتي.

ونشر الدولي الجزائري صورة على حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث يظهر في هذه الصورة بالقرب من الطائرة، رفقة خطيبته تايلور وشقيقته إيناس، بالإضافة إلى شقيقه، وأرفق محرز الصورة بعبارة ” وقت مع العائلة، الحمد لله”. وحط رياض محرز الرحال بعدة أماكن راقية في العالم، خلال عطلته الصيفية، كان آخرها “كان” الفرنسية.

من جهته أندي ديلور الذي شرع في التحضير مع فريق مونبوليي، وبمناسبة نهائي “يورو” 2020 ، نشر صورة على حسابه الخاص، تظهر العلم الجزائري في مدرجات ملعب ويمبلي في لندن، وعلق دولور بعبارة:” متواجدون في كل مكان بالمدرجات”، كما أرفق العبارة بعلم الجزائر.

وشهدت أغلب مباريات “يورو” 2020، تواجد العلم الجزائري في مدرجات مختلف الملاعب التي احتضنت مباريات هذه النسخة، وهو دليل على تواجد الجزائريين دائما في قلب الحدث في مختلف بقاع العالم،وحرصهم على رفع الراية الوطنية.

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